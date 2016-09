Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation 1941 - Stalins Krieg GB 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Unter dem Decknamen "Unternehmen Barbarossa" beginnt im Juni 1941 der Angriff deutscher Truppen auf die Sowjetunion. Jetzt besucht der Historiker David Reynolds die Schauplätze des damaligen Geschehens. Er reist an jene Orte, an denen die sowjetische Armee von den Deutschen anfangs fast zerschlagen wurde, während Josef Stalin, das Staatsoberhaupt der Sowjetunion, einem Nervenzusammenbruch nahe war. Der Name "Stalin" bedeutet im Deutschen so viel wie "Der Stählerne" - doch wurde Josef Stalin diesem Namen, den er sich selbst gab, im Zweiten Weltkrieg gerecht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World War 2: 1941 and the Man of Steel