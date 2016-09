Motorvision.TV 07:35 bis 08:00 Dokumentation Wrecked Upside Down USA 2009 Stereo 16:9 Merken Tryk riskiert sein Leben beim Aufrichten eines umgestürzten Anhängers. Die O'Hare Crew hat einen eher ungewöhnlichen Auftrag und Joey hat dabei so seine Bedenken. Etwas läuft schief, wenn Bill mit dem Bergungsfahrzeug eines anderen Fahrers fährt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wrecked

