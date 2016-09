Sky Emotion 20:15 bis 22:25 Drama Kein Ort ohne dich USA 2015 Nach dem Roman von Nicholas Sparks 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Sophia (Britt Robertson) versteht nicht recht, was ihre Freundinnen bloß an Cowboys finden - bis sie zu ihrem ersten Rodeo geht. Besonders Rodeo-Champ Luke (Scott Eastwood) macht schwer Eindruck auf die Kunststudentin. Als Luke ihr auch noch seinen Hut überlässt, ist es um Sophia geschehen. Doch in nur einer Woche steht ihr Umzug nach New York bevor. Cowboy Luke im Big Apple? Das können sich beide nicht vorstellen. Bis sie von Witwer Ira (Alan Alda) Nachhilfe in Sachen Liebe erhalten. - Stimmungsvolle Lovestory nach Nicholas Sparks' gleichnamigem Bestseller mit zwei umwerfend charmanten Hauptdarstellern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Britt Robertson (Sophia Danko) Scott Eastwood (Luke Collins) Jack Huston (Ira) Oona Chaplin (Ruth) Alan Alda (Ira Levinson) Lolita Davidovich (Linda Collins) Melissa Benoist (Marcia) Originaltitel: The Longest Ride Regie: George Tillman Jr. Drehbuch: Craig Bolotin Kamera: David Tattersall Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 6