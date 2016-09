Mitten in der Nacht taucht die verstörte Brenda (Julianne Moore) in einem Krankenhaus auf. Sie behauptet, von einem Schwarzen überfallen worden zu sein. Der Mann habe dann ihren kleinen Sohn entführt. Sofort beginnt Cop Lorenzo (Samuel L. Jackson), das Schwarzenviertel der Stadt nach dem Täter zu durchkämmen. Während die groß angelegte Fahndung bald Rassenunruhen auslöst, beginnt Lorenzo allmählich an den Aussagen Brendas zu zweifeln. - Großartig gespieltes Thrillerdrama mit brisanter Story und überraschendem Ende. In Google-Kalender eintragen