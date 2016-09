Sky Action 23:45 bis 01:25 Horrorfilm The Sacrament USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit zwei Kollegen reist Journalist Patrick (Kentucker Audley) seiner Schwester Caroline (Amy Seimetz) in ein Camp nach. Die ehemals Drogensüchtige will dort als Mitglied einer mysteriösen Sekte um Father Reed (Gene Jones) leben. Patrick und seine Kollegen decken bald einen schockierenden Plan des fanatischen Sektenführers auf. - Horrorthriller im Found-Footage-Stil, lose angelehnt an das reale Sekten-Massaker von Jonestown im Jahr 1978. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Swanberg (Jake) AJ Bowen (Sam) Kentucker Audley (Patrick) Amy Seimetz (Caroline) Gene Jones (Vater) Kate Lyn Sheil (Sarah) Donna Biscoe (Wendy) Originaltitel: The Sacrament Regie: Ti West Drehbuch: Ti West Kamera: Eric Robbins Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16

