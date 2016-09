Larry "Doc" Sportello (Joaquin Phoenix) ist ein dauerbekiffter Privatdetektiv im Los Angeles der 70er-Jahre. Eines Nachts taucht seine Ex-Freundin, die attraktive Shasta (Katherine Waterson) bei ihm auf, und zieht ihn in einen verworrenen Fall hinein. Es geht um ihre Affäre, den stinkreichen Immobilienhai Mickey Wolfmann. Shasta meint, er könnte von seiner Frau und deren Geliebtem gekidnappt werden. Bald gerät Doc an Nazis, Cops und jede Menge Verrückte. - Ein berauschender Film-noir-Trip: Paul Thomas Anderson verfilmt den abgedrehten Roman von Thomas Pynchon mit grandiosen Schauspielern. Zwei Oscarnominierungen! In Google-Kalender eintragen