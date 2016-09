Jimmy Conlon (Liam Neeson) war einst ein gefürchteter Profi-Killer, doch in die Jahre gekommen und dem Alkohol verfallen, ist er mittlerweile nur noch ein Schatten seiner selbst. Auch seine Freundschaft mit Gangsterboss Shawn Maguire (Ed Harris) hat schon bessere Tage erlebt. Als Maguires durchgeknallter Sohn versucht, seinen Sohn Mike (Joel Kinnaman) zu töten, streckt er den Mafia-Spross in Notwehr nieder. Das zwingt Maguire dazu, nun an Conlon Rache zu nehmen. Eine gnadenlose Jagd durch die New Yorker Nacht beginnt. - "96 Hours"-Star Liam Neeson in einer atemlosen Actionhatz. In Google-Kalender eintragen