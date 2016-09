Sky Cinema 22:45 bis 00:20 Thriller Die Entführung von Bus 657 USA 2015 Nach einer Vorlage von Stephen C. Sepher 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ex-Gangster Vaughn (Jeffrey Dean Morgan) braucht dringend 300.000 Dollar, um die lebensrettende Operation für seine Tochter zu zahlen. Doch bei seinem ehemaligen Boss Pope (Robert De Niro) blitzt er ab. Gemeinsam mit Sicherheitsmann Cox (Dave Bautista) beschließt er kurzerhand, Popes Casino auszuräumen. Doch der hastig geplante Coup geht gründlich schief: Die beiden müssen einen Linienbus kidnappen, um ihre Haut zu retten. Jetzt haben sie nicht nur die Polizei, sondern auch Popes Schläger am Hals. - Hochtourige Actionhatz, stark besetzt mit "Watchmen"-Star Jeffrey Dean Morgan und Robert De Niro als eiskalter Mobster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert De Niro (Francis "The Pope" Silva) Jeffrey Dean Morgan (Vaughn) Dave Bautista (Cox) Kate Bosworth (Sydney) Gina Carano (Kris) Mark-Paul Gosselaar (Marconi) Morris Chestnut (Dog) Originaltitel: Heist Regie: Scott Mann Drehbuch: Stephen Cyrus Sepher, Max Adams Kamera: Brandon Cox Musik: James Edward Barker, Tim Despic Altersempfehlung: ab 16

