RTL Crime 20:15 bis 21:05 SciFi-Serie Humans Die Zukunft der Menschheit USA, GB, S 2015 Stereo 16:9 1. Staffel, Folge 7: Karen fühlt sich alleingelassen und fragt George über Niska aus. Pete will nun mit allen Mitteln herausfinden, wer Karen wirklich ist. Das Ergebnis der Recherchen entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Die Synths finden Zuflucht bei den Hawkins. Die Jäger sind weiter hinter ihnen her - die Familie ist ihre einzige Unterstützung. Schauspieler: Ruth Bradley (DI Karen Voss) Stephen Boxer (Dr. David Elster) Emily Berrington (Niska) Ivanno Jeremiah (Synth Max) Sope Dirisu (Fred) Gemma Chan (Anita / Mia) Lucy Carless (Mattie Hawkins) Originaltitel: Humans Regie: China Moo-Young Altersempfehlung: ab 16