Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Explosive Botschaft Explosive Botschaft USA 1995-2005 1. Staffel, Folge 6: Alabama: Richter Bob Vance öffnet ein Paket, das eine Bombe enthält. Bei der Explosion kommt er ums Leben. Seine Frau wird schwer verletzt. Zwei Tage später geht im Büro des Anwalts Robert Robinson in Savannah eine weitere Bombe hoch. Robinson stirbt wenige Stunden später im Krankenhaus. Am selben Tag taucht bei einer Routinekontrolle im Gerichtsgebäude von Atlanta eine dritte Bombe auf. Eine vierte findet man auf dem Schreibtisch von Ms. Willye Dennis, der Bürgermeisterin von Jacksonville. Gerade noch rechtzeitig kann die Polizei einschreiten, und die Sprengsätze entschärfen. Originaltitel: Medical Detectives