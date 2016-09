TNT-Serie 22:20 bis 23:10 Krimiserie Hart aber herzlich Folge: 20 Brillanten auf Kreuzfahrt USA 1980 16:9 Merken Bei einer Kreuzfahrt, bei der auch Jonathan und Jennifer Hart als Gäste an Bord sind, kommt es zu einer mysteriösen Serie von Juwelendiebstählen. Die Hobbydetektive und Selfmade-Millionäre stellen ihre eigenen Ermittlungen an und stoßen dabei auf eine Gruppe rivalisierender Gangster. Ihren romantischen Urlaub hatten sich die Harts eindeutig anders vorgestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Wagner (Jonathan Hart) Stefanie Powers (Jennifer Hart) Lionel Stander (Max) Tom McGreevy (Patrick Granville) Simone Griffeth (Pamela Granville) John Hillerman (Victor Southern) Rosemary Prinz (Esther) Originaltitel: Hart to Hart Regie: Earl Bellamy Drehbuch: Nick Alexander, Bill LaMond, Jo LaMond Kamera: Duke Callaghan Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12

