TNT-Serie 05:10 bis 06:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Wem die Stunde schlägt USA 2011 16:9 Merken Aria, Emily, Hanna und Spencer sind im Besitz von Informationen, die Alison ihnen hinterlassen hat. Die Mädchen wollen das Geheimnis um das Verschwinden ihrer Freundin endlich klären und dem Spuk mit "A" ein Ende setzen. Um mehr herauszufinden, wenden sie sich an Jenna, die ihnen einiges über Alison erzählen kann. Spencer gerät in Lebensgefahr, als sie in der Kirche auf Ian trifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: I. Marlene King, Sara Shepard, Maya Goldsmith Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12