AXN 05:10 bis 06:00 Actionserie Sea Patrol Das Killerschiff AUS 2009 16:9 3. Staffel, Episode 8: Die Besatzung der Hammersley genießt ein paar freie Stunden und vertreibt sich die Zeit beim Baden und Schnorcheln. Die Idylle wird jäh gestört, als ein Handelsschiff auftaucht und ungebremst auf die Schwimmer zusteuert. Alle, bis auf Spider, der die Warnrufe unter Wasser nicht hören konnte, können sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Schauspieler: Kirsty Lee Allan (Chef Rebecca 'Bomber' Brown) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Matthew Holmes (Chief Petty Officer Chris 'Swain' Blake) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday (credit only)) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) Nikolai Nikolaeff (Leo '2 Dads' Kosov-Meyer) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: Di McElroy, Hal McElroy, John Ridley Musik: Anthony Ammar, Les Gock, Dinesh Wicks, Adam Gock Altersempfehlung: ab 12