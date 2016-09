BonGusto 07:40 bis 08:05 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Spitzenküche N Merken In ihrer Heimatregion fängt Tina fantastischen Aal. Außerdem besucht sie eine alte Räucherei und geht unter die Paraglider. Die Küche befindet sich heute hoch auf dem wunderschönen Ale Stenar an der Südspitze Schwedens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tina Nordström Originaltitel: New Scandinavian Cooking

