ARTE 13:50 bis 15:30 Abenteuerfilm Der rote Korsar USA 1952 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tief in der Karibik kapert eine Piratenbande unter den Fittichen des Kapitäns Vallo, besser bekannt als "der rote Korsar", ein Marineschiff. Dieses befindet sich in königlicher Mission auf dem Weg zur Insel Cobra. Unter der Führung von Baron José Gruda soll ein Aufstand gegen das königliche Regime abgewehrt werden. Daher mit an Bord: eine ganze Ladung Waffen. Sofort beabsichtigt Kapitän Vallo, diese an den Rebellenführer El Libre zu verkaufen. Jedoch ändert der von Goldgier getriebene Pirat nach einigem Zögern seinen Plan, als ihm Gruda eine beträchtliche Summe für den Kopf des aufrechten El Libre anbietet. So möchte er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: die Waffen verkaufen und gleichzeitig Kopfgeld kassieren. Doch die Dinge verlaufen nicht nach Plan. Der rote Korsar schlägt sich schließlich auf die Seite der Rebellen und wird zum Freiheitskämpfer, als er auf El Libres bezaubernde Tochter Consuelo trifft. Nach der überstürzten Befreiungsaktion von Consuelos Vater ist zudem ein verschrobener Professor mit von der Partie, der sich ebenfalls unter den gefangenen Rebellen befunden hatte. Der Baron, aufgrund einer Verschwörung über die Tatsache informiert, dass der Korsar sein Wort gebrochen hat, lässt die Ankömmlinge gefangen nehmen und El Libre ermorden. Consuelo zwingt er zur Einwilligung in eine Heirat mit seinem Gouverneur. Allerdings hat niemand mit dem technischen Know-how eines kauzigen Intellektuellen gerechnet, der eigentlich mitsamt Vallo und seinem Begleiter Ojo den qualvollen Tod auf offener See erleiden sollte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Vallo) Dana Wynter (La Signorita) Christopher Lee (Joseph (attache)) Nick Cravat (Ojo) Eva Bartok (Consuelo) Torin Thatcher (Humble Bellows) James Hayter (Prudence) Originaltitel: The Crimson Pirate Regie: Robert Siodmak Drehbuch: Roland Kibbee Kamera: Otto Heller Musik: William Alwyn Altersempfehlung: ab 12