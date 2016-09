ARTE 07:45 bis 08:30 Dokumentation Die Hüter der Kartoffel D 2014 2016-09-27 07:45 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Schätzungsweise 3.000 unterschiedliche Sorten kultivieren die Bauern auf ihren Feldern an den steilen Berghängen. Zwar wirtschaftet jede Familie für sich alleine, aber um in dieser unwirtlichen Gegend zu überleben, haben sich die Quechua-Indianer zu einer Kooperative zusammengeschlossen. Das gemeinsame Ziel: ihr kostbarstes Gut, die Kartoffel, für die Nachwelt zu erhalten. Dabei geht es nicht nur um das Bewahren alter Sorten, sondern auch um das Entwickeln neuer, resistenter Kartoffeln. Denn der Klimawandel ist auch in den Anden angekommen und macht den Bauern immer häufiger ihre Ernte zunichte. Genaro Puma Pacco ist Kartoffelbauer und "Papa Arariva" - Hüter der Knolle. Sein spezielles Wissen gibt er an andere Bauern weiter und hilft ihnen, ihre Felder optimal zu bewirtschaften. Vom Anbau bis zur Ernte. Wie alle in dieser Region ist auch Genaro Selbstversorger und bestellt seine Äcker mit einfachsten Gerätschaften - eine harte und beschwerliche Arbeit in der Tradition seiner Vorfahren. Die Kartoffel dient nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als Heilmittel gegen Krankheiten. Und sie ist fest im kulturellen und religiösen Leben der Menschen verankert. Ohne den Segen eines Schamanen rühren die Kleinbauern ihre Kartoffeln nicht an. Erst wenn "Pachamama", Mutter Erde, mit einer rituellen Zeremonie gedankt wurde, ist es ihnen erlaubt zu ernten. Der Höhepunkt der Erntezeit ist das große Kartoffelfest Ende Mai. Die Bauern der sechs Quechua-Gemeinden versammeln sich dann für eine einzigartige Zeremonie. Vom Kampf der Andenbauern in den abgelegenen Bergregionen Perus für das Knollengewächs profitieren wir alle. Denn die Kartoffel gehört weltweit zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Hüter der Kartoffel Regie: Anja-Brenda Kindler

