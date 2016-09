TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Private Grenzen USA 2011 16:9 Merken Max trennt sich endlich von ihrem Freund Robbie. Caroline glaubt, dass sie ihrer neuen Freundin einen Gefallen tut, indem sie den Schwerenöter bittet, seine Klamotten still und heimlich aus der Wohnung zu schaffen. Doch die toughe Max ist stinksauer: Sie hatte sich die Trennungsszene bereits genüsslich ausgemalt und kann nicht glauben, dass sich Caroline in ihr Privatleben einmischt. Ist damit der Plan, gemeinsam ein Cupcake-Geschäft zu eröffnen, schon wieder gestorben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Brooke Lyons (Peach) Noah Mills (Robbie) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: James Burrows Drehbuch: Michael Patrick King, Whitney Cummings Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12