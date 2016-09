TNT Comedy 07:55 bis 08:15 Comedyserie Hot in Cleveland Disco-Weihnachten USA 2015 16:9 Merken Victoria ist entsetzt, als sie erfährt, dass jährlich zu Weihnachten Fernsehabende stattfinden, an denen sich die Leute einen schlechten Weihnachtsfilm mit ihr als Schauspielerin ansehen. Nun versucht sie verzweifelt, an die Filmrechte zu kommen. Melanie und Sally geraten in einen Wettstreit, wer die schönste Weihnachtsdekoration hat. Und Joy verbringt die Feiertage dieses Jahr ohne ihre Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Ernie Hudson (Ernie Hudson) Lesley Nicol (Margaret) Kelly Schumann (Sally) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Laura Solon Musik: Ron Wasserman

