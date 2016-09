History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Die erste Jagd USA 2012 Stereo 16:9 Merken Der schlimmste Winter seit Jahrzehnten wütet im Land und die Mountain Men kämpfen ums Überleben. Im Yaak Valley wagt sich die wachsende Wolfspopulation bis vor Toms Tür. In Alaska bleiben Martys Fallen leer, so dass er und seine Familie sich etwas einfallen lassen müssen. Rich erlegt im Ruby Valley in Montana genügend Wild, um den Winter zu überstehen. Doch dann nehmen hungrige Raubtiere die Witterung auf. In North Carolina versucht Eustace eine 100 Jahre alte Sägemühle wieder zum Leben zu erwecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12