Syfy 22:40 bis 23:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Tränen der Propheten USA 1998 Stereo 16:9 Merken Die Föderation plant von der Defensive in die Offensive zu gehen. Sisko soll gemeinsam mit Romulanern und Klingonen eine Invasion in Cardassia einleiten. Erste Station ist das leicht bewaffnete Chin'toka-System. Doch die Propheten befehlen Sisko die Raumstation nicht zu verlassen. Was wird Sisko tun? Wird er auf den Befehl der Sternenflotte oder auf die Propheten hören? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Hans Beimler, Ira Steven Behr Kamera: Jonathan West Musik: Dennis Mccarthy, Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 296 Min. Futsal

Fußball

Eurosport 00:15 bis 02:00

Seit 101 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 86 Min. Bergfried

Drama

Das Erste 01:05 bis 02:38

Seit 51 Min.