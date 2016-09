Syfy 20:15 bis 20:25 SciFi-Serie Halcyon Untouched CDN 2016 Stereo 16:9 Merken Als der Geschäftsführer Blake Creighton (Michael Therriault) eines Morgens tot in seiner Wohnung aufgefunden wird, wird der Fall an Detective Jules Dover (Lisa Marcos) und ihre Partnerin, die virtuelle Intelligenz Asha (Harveen Sandhu), übergeben. Die ersten Befunde zeigen eindeutig, dass die Todesursache Strangulation gewesen sein muss. Doch Detective Dover und Asha finden keinerlei Hinweise auf Einwirkung von außen. Es scheint, als wäre Creighton ermordet worden, ohne vom Täter auch nur berührt worden zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Marcos (Jules Dover) Harveen Sandhu (Asha) Cody Ray Thompson (Alan) Victor Ertmanis (Gavin Spencer) Michael Therriault (Blake Creighton) Claire Rankin (Miranda Reyes) Andrew Di Rose (Dylan Higgins) Originaltitel: Halcyon Regie: Ben Arfmann