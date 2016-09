Syfy 05:25 bis 06:15 SciFi-Serie Torchwood Wundmale GB 2008 Stereo 16:9 Merken Captain John Hart (James Marsters) ist zurückgekehrt, um Jack (John Barrowman) zu entführen. Er überzieht Cardiff mit einer Welle der Zerstörung und des Terrors und nimmt Jack mit in das Jahr 27 nach Christus. Gwen (Eve Myles), Ianto (Gareth David-Lloyd), Owen (Burn Gorman) und Toshiko (Naoko Mori) müssen versuchen, die Stadt und ihren Freund zu retten, während sich Jack (John Barrowman) gezwungen sieht, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Naoko Mori (Dr. Toshiko Sato) Burn Gorman (Dr. Owen Harper) Gareth David-Lloyd (Ianto Jones) Syreeta Kumar (Nira Docherty) Kai Owen (Rhys Williams) Originaltitel: Torchwood Regie: Ashley Way Drehbuch: Chris Chibnall Musik: Ben Foster, Murray Gold Altersempfehlung: ab 16