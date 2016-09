National Geographic Wildlife 20:15 bis 21:00 Dokumentation Wild World Perus wildes Königreich USA 2014 2016-09-23 04:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Entlang der östlichen Ausläufer der peruanischen Anden fließt der Fluss Manú - die Lebensquelle des geheimnisvollen Nationalparks Manú. Es ist Morgen im Regenwald: Während sanfter Nebel über dem Fluss aufsteigt, ertönen in der Ferne die ersten Rufe der Brüllaffen. Hunderte Papageien laben sich an den Lehmfelsen, gigantische Otter tauchen durchs Wasser, träge Faultiere rappeln sich auf. Unter dem dichten Baumkronendach hat ein neuer Tag begonnen - im tropischen Paradies von Manú. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Living Edens