National Geographic 20:30 bis 21:00 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2013 2016-09-22 03:10 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode können Sie Zeuge sein, auf wie viele Arten man sich beispielsweise beim Poledancing, beim Springen mit einem Pogo Stick und beim Baumfällen nicht nur lächerlich machen kann, sondern sich theoretisch sogar ernsthaft in Gefahr bringen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid