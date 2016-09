National Geographic 07:20 bis 08:10 Dokusoap Car S.O.S. Rettung des Rover P6 GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Aus gesundheitlichen Gründen musste der Rover-Liebhaber Steve seinen Traum von der Restaurierung seines 1972er P6 auf unbestimmte Zeit verschieben. Doch nun hat seine Frau Marie hinter seinem Rücken das "Car S.O.S."-Team um Hilfe gebeten. Die Jungs sollen die Ikone des exklusiven britischen Motorsports wieder in einen respektablen Zustand versetzen. Als Tim und Fuzz den alten Rover das erste Mal sehen, sind sie zunächst guter Dinge und denken, die Arbeitsbelastung werde sich in Grenzen halten. Doch dieser Eindruck erweist sich als Täuschung, als sie beginnen, das alte Mädchen auseinanderzunehmen. Sie scheinen die Büchse der Pandora geöffnet zu haben, denn nach und nach präsentiert sich ihnen das Ergebnis von jahrzehntelangem stümperhaftem Pfusch. Trotz erheblicher Schwierigkeiten schafften es die Jungs, den P6 wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Nach drei sehr anstrengenden Wochen präsentieren sie ihr Werk im Busdepot von East London, dem Arbeitsplatz von Steve. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car S.O.S

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 02:00 bis 08:30

Seit 359 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 149 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 149 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 149 Min.