National Geographic People 07:45 bis 08:05 Dokumentation Chasing Time Chasing Time in Istanbul GB 2002 Stereo 16:9 Merken Zwei Freundinnen aus Australien und England freuen sich auf einen Traumurlaub in der Türkei. Doch zunächst müssen Bridget Gray und Naomi Hill in Istanbul allerhand Aufgaben meistern. Dazu stürzen sie sich ins bunte Treiben auf einem orientalischen Basar, besuchen den Drehort eines James Bond-Film und üben sich im Fischverkauf. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Chasing Time

