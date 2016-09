FOX 07:55 bis 08:40 Krimiserie Navy CIS Auf der Lauer USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibbs und seine Leute überwachen ein Lagerhaus, in dem ein sehr wertvolles Hightech-Radarsystem steht. Als ganz in der Nähe ein Mann erschlagen wird, ist das Team kurz abgelenkt. Als sie sich wieder dem Lagerhaus widmen, stellen sie fest, dass das Radarsystem verschwunden ist. War der Mord nur ein Ablenkungsmanöver? Gibbs findet schließlich einen Zeugen für die Tat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Lauren Holly (Jenny Shepard) Kevin Rankin (Dennis Moran) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: George Schenck, Frank Cardea Kamera: Billy Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 02:00 bis 08:30

Seit 361 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 151 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 151 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 151 Min.