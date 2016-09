RTL II 20:15 bis 22:35 Krimi Neandertaler D 2015 20 40 60 80 100 Merken Nach einem blutigen Kampf mit ihren Verfolgern gelingt Lena, Adam und Neo die Flucht. Das ungleiche Team findet Unterschlupf bei einer Freundin von Adam, und Neo berichtet von einer Gruppe weiterer Neandertaler, die in einem Habitat gefangen gehalten werden. Doch bevor die drei in Richtung Osten aufbrechen können, um Neos Familie zu befreien, erhält Lena einen schockierenden Anruf: Ihre Schwester und deren kleine Tochter wurden entführt - und die skrupellosen Verbrecher verlangen einen Austausch gegen ihr "Eigentum": Neo. Lena und Adam schmieden einen Plan - doch der nimmt ein blutiges Ende. Währenddessen findet sich Kommissar Gert Balthaus im Krankenhaus wieder. Er wurde von einem vermeintlichen Zeugen in dessen Wohnung niedergeschlagen. Als er erfährt, dass Lenas Freundin Marie mit schweren Schussverletzungen im selben Krankenhaus untergebracht ist, begibt er sich in die Intensivstation, um sie zu befragen. Was er von der schwerverletzten Marie erfährt, lässt ihn erschaudern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalia Belitski (Lena Taubner) Bernd-Christian Althoff (Adam Novak) Ulli Kinalzik (Dr. Albert Caspers) Marc Ben Puch (Neo) Ulrich Gebauer (Gert Balthaus) Originaltitel: Neandertaler Regie: Peter Gersina Drehbuch: Nikolaus Kraemer, Mathias Dinter