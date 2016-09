RTL II 20:15 bis 22:25 Krimi Neandertaler D 2015 20 40 60 80 100 Merken Am Schauplatz eines grausamen Vierfachmords im deutsch-polnischen Grenzgebiet stößt die junge Rechtsmedizinerin Lena Taubner bei der Spurensicherung auf nichtmenschliche DNA. Die von ihr durchgeführte Sequenzierung verwirrt sie vollends, denn die Ergebnisse der Analyse ergeben eine eindeutige Zuordnung: Die Tat müssen Neandertaler begannen haben. Lena begibt sich auf Spurensuche - und traut ihren Augen nicht, als sie in einem Versteck auf die Neandertaler Neo und Karr trifft. Nachdem die beiden geklonten Urmenschen die junge Frau zunächst als Gefahr sehen, kann Lena ihr Vertrauen gewinnen, als sie dem schwer verletzten Karr medizinische Hilfe leistet. Doch die Erstversorgung ist nicht ausreichend: Gemeinsam mit dem Paläontologen Adam Novak bringt Lena die beiden Neandertaler zu einer befreundeten Ärztin. Doch sind Neo und Karr tatsächlich die Täter in dem abscheulichen Mordfall? Oder sind auch sie Opfer eines perfiden Plans? Unsicher, ob sie die Behörden einschalten soll, wendet sich Lena an ihren Doktorvater. Plötzlich sind der ungleichen Gruppe skrupellose Mörder auf den Fersen und eine dramatische Flucht beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalia Belitski (Lena Taubner) Bernd-Christian Althoff (Adam Novak) Ulli Kinalzik (Dr. Albert Caspers) Marc Ben Puch (Neo) Ulrich Gebauer (Gert Balthaus) Originaltitel: Neandertaler Regie: Peter Gersina Drehbuch: Nikolaus Kraemer, Mathias Dinter