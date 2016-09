RTL II 21:15 bis 22:15 Dokusoap Reich & Sexy D 2016 Live TV Merken Svetlanas Herz schlägt für Tiere. Die Superreiche spendet nicht nur ans Tierheim, sondern nimmt auch notleidende Tiere bei sich selbst auf. Gerade vor kurzem hat Svetlana wieder einige Kleintiere auf Mallorca in ihre Obhut genommen. Nun möchte Svetlana ihr Engagement vorantreiben und eine Charity-Party organisieren. Mit dem Erlös sollen Tiere aus dem Tierheim an neue Besitzer vermittelt werden. Ihre Freundinnen sollen sie nun bei ihrem Vorhaben unterstützen. Doch schafft sie es, ihr Projekt in der Welt der Schönen und Reichen umzusetzen oder müssen die Tiere weiter im Tierheim bleiben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reich & Sexy