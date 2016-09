Servus TV 03:00 bis 03:40 Dokumentation Die Frauen der Wikinger Jovas Erbe und der Untergang Haithabus D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Sie trotzten furchtlos tosender See, bösen Dämonen, und rachsüchtigen Männern. Starke Frauen aus der Wikingerzeit, die neue Welten entdeckten und Handel mit allen europäischen Völkern trieben. Dänemark, im Jahr 1064: Jova (Leonie Benesch) lebt als Dienerin im Haushalt des Kaufmanns Ottar, der in Haithabu seine Geschäfte macht. Eines Tages erfährt sie jedoch, dass ihr Vater (Reiner Schöne) ein angesehener Krieger war. Kurz nach Jovas Geburt brach er gen Osten auf und kehrte nicht mehr zurück. Jova flieht aus dem Hause Ottars und kennt nur noch ein Ziel: Sie will ihren Vater finden. Als Mann verkleidet heuert sie auf einem Schiff an, das ins Land der Rus reist. Die Dokumentation schildert das ausgeprägte Handelsnetz der Wikinger, aber auch den Untergang dieser fortschrittlichen Kultur. Haithabu galt als eines der wichtigsten Handelzentren der Wikinger und war eng vernetzt mit den zahlreichen Handelsplätzen rund um die Ostsee bis zum schwarzen Meer. Durch den ausgiebigen Handel mit anderen Völkern tritt das Christentum verstärkt ins Leben der Wikinger. Doch die Christianisierung und die entstehenden Königreiche läuten den Untergang der Wikingerkultur ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Esther Schweins (Sigrun), Luca Maric (Ulf) Originaltitel: Die Frauen der Wikinger Regie: Kai Christiansen, Judith Voelker, Yoav Parish Drehbuch: Alexander Hogh Kamera: Marc Riemer