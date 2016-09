TV5 02:53 bis 03:45 Sonstiges Mise au point L'attaque tiques / La résistance s'organise / La confession des pasteurs vaudois / Stop-touristes CH Merken Au sommaire : "L'attaque tiques": Depuis le début de l'année 2016, déjà plus de 4 000 Suisses ont consulté pour piqure de tique. C'est deux fois plus que les années précédentes et pour certains les conséquences peuvent être dévastatrices. "La résistance s'organise": Alerte à la résistance aux antibiotiques. Avec un nouveau cas de patient qui ne réagit plus aux traitements, la communauté scientifique s'alarme. C'est l'avenir de la médecine moderne qui est en jeu. "La confession des pasteurs vaudois": L'Église réformée vaudoise vit une crise sans précédent après une série de licenciements. Une affaire médiatisée par la grève de la faim du pasteur Daniel Fatzer, lui aussi congédié. L'Église est-elle un employeur comme un autre? Enquête. "Stop-touristes": Ils n'en peuvent plus de la déferlante de touristes dans leur ville et ont décidé de réagir. A Berlin, Lisbonne ou Barcelone, plusieurs voix s'élèvent pour endiguer l'afflux de touristes. Reportage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Faure Originaltitel: Mise au point

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 398 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 208 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 128 Min. Promi Big Brother

Show

Sat.1 01:35 bis 04:20

Seit 123 Min.