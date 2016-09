RTL 9 20:40 bis 22:55 Sonstiges Assassins USA, F 1995 20 40 60 80 100 Merken Tueur à gages opérant en solitaire, Robert Rath s'est imposé comme le meilleur exécutant de contrats, depuis l'élimination, sur ordre, de son ami et collègue Nikolai Tachlinkov, il y a quinze ans de cela, en pleine guerre froide. Mais cette mort sur commande, qu'il revit continuellement en songes, l'a traumatisé et Rath pense qu'il est à présent grand temps de prendre sa retraite. D'autant qu'un sérieux rival, Miguel Bain, jeune et impétueux professionnel de la gâchette, vient, semble-t-il, d'investir le marché, en abattant sous ses yeux le "client" qui lui était destiné. Interrogeant ses commanditaires, une mystérieuse organisation qu'il ne connaît que par ordinateur interposé, Rath se fait expliquer l'incident, donne son congé, mais n'en accepte pas moins d'assurer une très lucrative dernière mission : récupérer une précieuse disquette détenue par une certaine Electra, spécialiste du vol informatique. L'intervention inopinée de Bain conduit au massacre de quatre agents d'Interpol qui négociaient avec Electra. En sauvant la vie de la jeune femme, Rath comprend qu'il a été piégé une nouvelle fois, et qu'ils doivent désormais se considérer comme les "cibles" de Bain. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Robert Rath) Antonio Banderas (Miguel Bain) Julianne Moore (Electra) Anatoli Davydov (Nicolai Tashlinkov) Muse Watson (Ketcham) Steve Kahan (Alan Branch) Kelly Rowan (Jennifer, Electra's Neighbor) Originaltitel: Assassins Regie: Richard Donner Drehbuch: Lilly Wachowski, Larry Wachowski, Brian Helgeland Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16