ATV 00:35 bis 02:40 Actionfilm G.I. Joe - Die Abrechnung USA 2013

Das "G.I. Joe"-Team ist zurück: Dwayne "The Rock" Johnson, Bruce Willis und Channing Tatum fackeln darin ein fulminantes Action-Feuerwerk ab ... Die US-Spezialeinheit "G.I. Joe" ist unter der Führung des legendären Roadblocks weiterhin hinter der feindlichen Organisation "Cobra" her. Als der Präsident der Vereinigten Staaten gekidnappt und durch Zartan, den Anführer von "Cobra", ersetzt wird, eskaliert die Situation, denn Zartan geht es um nichts weniger als die Weltherrschaft. Die amerikanische Spezialeinheit "G.I. Joe" und der junge Captain der Elitetruppe Duke werden bei einem hinterhältigen Anschlag ausgerechnet von den Kollegen der eigenen Army vernichtet. Roadblock, Lady Jaye und Flint sind die einzigen Joes, die das Massaker überleben. Verantwortlich für die Gewalttat ist Bösewicht Zartan. Getarnt als Doppelgänger des US-Präsidenten, ist dem Anführer der "Cobra" Einheit jedes Mittel recht, um sich die Herrschaft über die Menschheit schnellstmöglich unter den Nagel zu reißen. Jedoch hat er den Plan ohne die drei überlebenden Joes gemacht. Mit knallharter Unterstützung von G.I. Joe Gründervater Joe Colton wollen sie mit der skrupellosen Armee der Cobras abrechnen ...

Bildergalerie Schauspieler: Dwayne Johnson (Roadblock) Bruce Willis (General Joe Colton) Channing Tatum (Captain Duke Hauser) Jonathan Pryce (Präsident der Vereinigten Staaten) D.J. Cotrona (Flint) Byung-hun Lee (Storm Shadow) Adrianne Palicki (Lady Jaye) Originaltitel: G.I. Joe: Retaliation Regie: Jon M. Chu Drehbuch: Rhett Reese, Paul Wernick Kamera: Stephen F. Windon Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 16