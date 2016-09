ATV 2 22:25 bis 00:04 Komödie Das Leben ist zu lang D 2010 2016-09-22 02:10 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Für den jüdischen Filmregisseur Alfi Seliger läuft es seit längerem alles andere als rund: Seine Frau Helena fühlt sich vernachlässigt und sucht Trost bei einem anderen Mann, seine zwei pubertierenden Kinder verachten ihn und seine exzentrische Mutter geht ihm ständig auf die Nerven. Als ob das noch nicht genug wäre, geht seine Hausbank pleite und sein letzter Filmerfolg liegt bereits Jahre zurück. Alfi sieht keinen anderen Ausweg mehr und versucht seinem gescheiterten Leben ein theatralisches Ende zu setzen. Als selbst das misslingt, und er aus dem Koma erwacht, scheint nichts mehr so wie früher zu sein?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Hering (Alfi Seliger) Meret Becker (Helena Seliger) Veronica Ferres (Natasha) Hannah Levy (Romy Seliger) David Schlichter (Alain Seliger) Yvonne Catterfeld (Caro Will) Gottfried John (Georg Maria Stahl) Originaltitel: Das Leben ist zu lang Regie: Dani Levy Drehbuch: Dani Levy Kamera: Carl-Friedrich Koschnick Musik: Niki Reiser Altersempfehlung: ab 12

