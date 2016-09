puls 4 11:25 bis 12:15 Krimiserie Navy CIS Folge: 91 Zum Greifen nah USA 2007 16:9 HDTV Merken Leroy Jethro Gibbs leitet ein spezielles Ermittlerteam, das Verbrechen untersucht, die in Zusammenhang mit der US Navy oder Marine-Corps-Angehörigen stehen. Unterstützung bekommt er durch Anthony DiNozzo, einem ehemaligen Angehörigen des Morddezernats, Caitlin Todd, einer ehemaligen Secret-Service-Agentin und der Forensikerin Abby Sciuto. Dr. Donald Mallard, ein ausgewiesenes As der Gerichtsmedizin, macht das Team komplett. Ihre Ermittlungen führen sie mitunter um die ganze Welt und sie treten immer dann in Aktion, wenn Teile der US-Streitkräfte in Mord, Terror oder auch Spionage verwickelt sind. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Special Agent Timothy McGee) Lauren Holly (NCIS Director Jenny Shepard) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Martha Mitchell Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: Jon L. Kunkel, William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12