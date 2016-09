Niederlande 2 11:35 bis 11:59 Sonstiges Het Vermoeden Denise Jannah NL 2016 Merken Jazz is de grote liefde van deze domineesdochter. Onlangs schitterde ze nog als Ella in de gelijknamige muziektheater-voorstelling over haar idool Ella Fitzgerald. Een Amerikaanse jazzcriticus ziet een rechte lijn van Denise Jannah naar Billy Holliday, Sara Vaughan en Ella Fitzgerald. Als eerste Nederlandse kreeg ze een contract bij het vermaarde platenlabel Blue Note en won ze een Edison met haar tweede album. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marleen Stelling Originaltitel: Het vermoeden