Vu sur terre Rajasthan Situé au nord-ouest de l'Inde, territoire ancestral des maharajahs, des cavaliers Rajputs et des nomades, le Rajasthan est bordé de plaines et de montagnes arides. Rencontre avec Pabu, il de la caste des chasseurs Bheels, né dans le désert du Thar, il n'a jamais quitté les steppes de son enfance.