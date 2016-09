Sky Sport HD (1) 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League Legia Warschau - Borussia Dortmund, Gruppenphase 1. Spieltag, Mittwoch 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zurück im Paradies! Nach 18-monatiger Abstinenz in der Königsklasse darf sich Borussia Dortmund wieder auf Europas größter Fußballbühne präsentieren. Der CL-Finalist von 2013 will zum Auftakt der Gruppenphase beim Polnischen Meister Legia Warschau den Grundstein für die K.-o.-Runde legen. "Als erste polnische Mannschaft seit 20 Jahren die Gruppenphase zu erreichen, heißt schon was", meinte BVB-Kapitän Marcel Schmelzer nach der Auslosung. "Wir sind gewarnt. Aber natürlich wollen wir uns in dieser Gruppe durchsetzen und weiterkommen." Coach Thomas Tuchel freut sich auf seine Premiere in der Königsklasse. "Wenn man Trainer wird, dann für solche Spiele. Das ist ein großes In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League

