hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Ferdinand M. Gerlach, "Hausarzt-Lobbyist"

Gesundheit ist sein Lebensthema: Ferdinand Gerlach ist Deutschlands oberster "Gesundheits-Weiser", er ist nämlich der Vorsitzende des "Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen". Zudem ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin sowie Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und er arbeitet auch immer noch als Arzt in seiner Hausarztpraxis. Professor Ferdinand Gerlach spricht im hr2-Doppelkopf mit Regina Oehler als Gastgeberin darüber, welche Künste gute Hausärztinnen und Hausärzte beherrschen, warum Deutschland Weltmeister im Diagnostizieren ist, wann Früherkennung Menschen nur unnötig zu Patienten macht.

Moderation: Regina Oehler