BBC Entertainment 23:05 bis 23:35 Comedyserie Getting On GB 2012 Merken Damaris has her feet firmly under the desk, Kim makes a bold career move, and Pippa deals with a pressing legal issue. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jo Brand (Nurse Kim Wilde) Babou Ceesay (Hansley) Kerry Godliman (Tania Barfoot) Ricky Grover (Hilary Loftus) Cush Jumbo (Damaris Clarke) Tobias Menzies (Dr. Tom Kersley) Vicki Pepperdine (Dr. Pippa Moore) Originaltitel: Getting On Regie: Susan Tully