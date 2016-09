ORF 1 01:00 bis 01:40 Mysteryserie Supernatural Vatertag USA 2012 2016-09-30 03:10 Dolby 16:9 Merken Die Winchester-Brüder sind diesmal in Seattle, wo vier Männer auf äußerst brutale Weise ermordet wurden. Während Sam an der Universität seinen Recherchen nachgeht lernt Dean in einer Bar die hübsche Lydia kennen, mit der er dann auch die Nacht verbringt. Am nächsten Tag, als er Lydia besucht, wundert er sich, dass Lydia plötzlich ein Baby hat, das noch dazu schon sprechen kann. Wenige Stunden später ist das Baby bereits zum Kleinkind geworden! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Harry Groener (Professor Morrison) Sara Canning (Lydia) Kendall Cross (Charlene Penn) Jill Teed (Madeline) Alexia Fast (Emma) Originaltitel: Supernatural Regie: Jerry Wanek Drehbuch: Eugenie Ross-Leming, Brad Buckner Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 16