Dokumentation ORF III Themenmontag Österreich - Land der grünen Grenzen A 2014 Eine Elchkuh verlässt vorsichtig den schützenden Schatten des Waldes und trabt auf das Moor zu; ein Braunbär trottet über eine Almwiese, und eine kleine, bunte Echse huscht über sandigen Boden - allesamt Tiere, die bei uns "Exoten" sind, doch an Österreichs Grenzen immer wieder auftauchen und sich gerne auch ein bisschen tiefer nach Österreich vorwagen. Glücklich, wer eines dieser Tiere je beobachten konnte. Die Universum-Dokumentation "Österreich - Land der grünen Grenzen" nimmt uns mit auf eine fast 3.000 Kilometer lange Reise entlang unserer Staatsgrenzen. Eine Reise, die durch fast unzugängliche Naturparadiese führt, aber auch Geschichten von Plätzen erzählt, die täglich von zigtausenden Menschen (und Autos) passiert werden. Es sind berührenden Geschichten - von Tieren wie Menschen, deren Alltag die Grenze ist. Acht unserer Bundesländer grenzen direkt an fremdes Staatsgebiet; sie finden sich mit ihren schönsten Plätzen in dieser Dokumentation: darunter auch Nationalparks, Europareservate und Naturschutzgebiete wie der Neusiedlersee, das Thayatal, die Marchauen, der Bodensee, sowie Mur und Inn. Eine Dokumentation von Gernot Lercher