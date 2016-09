ORF 2 22:30 bis 23:30 Magazin Kulturmontag Musicalpremiere "Schikaneder" - die Lebensgeschichte des "Zauberflöte"-Librettisten / Sprachverlust, Sprachvermittlung, politische Sprache u. v.m. - Themenschwerpunkt A 2016 Wh. im Nachtprogramm, ORF2 Stereo Untertitel 16:9 Merken Musicalpremiere "Schikaneder" - die Lebensgeschichte des "Zauberflöte"-Librettisten Er war Bühnenmagier, gefeierter Hamlet-Darsteller, berühmt für seine technischen Erfindungen: Emanuel Schikaneder, ohne den es den "Blockbuster" der Opernwelt - "Die Zauberflöte" - nicht gäbe. Doch während das Genie Mozart posthum zum Marketingwunder wurde, ist die Lebensgeschichte des Librettisten und Impresarios, der auch in der Rolle des Vogelfängers Papageno brillierte, weithin vergessen. Das soll sich nun nachhaltig ändern: Auf den Tag genau 225 Jahre nach der Uraufführung der "Zauberflöte" feiert das Musical "Schikaneder", hinter dem ein vielfach preisgekröntes internationales Leading Team steht, am 30. September im Wiener Raimund Theater seine Uraufführung. Erzählt wird die Geschichte des Glamourpaares Emanuel und Eleonore Schikaneder. Der Erfolg der "Zauberflöte" machte sich für den Theatermagier bezahlt: Aus dem Erlös kaufte er ein Schlössl im Wiener Vorort Nussdorf. 1812 starb er verarmt und geisteskrank in Wien. Der "Kulturmontag" schaut hinter die Kulissen des Musicals und spürt Schikaneders Lebenslinien nach. Apropos Schikaneder: Am 27. September präsentiert ORF III die neue "Mythos Geschichte"-Produktion "Der Schikaneder-Code: Prinzipal, Papageno, Weiberheld" (21.05 Uhr). ORF 2 zeigt am 2. Oktober die "matinee"-Doku "Schikaneder - Vom Papageno zum Musicalstar" (9.05 Uhr; WH in ORF III um 11.35 Uhr) sowie am 9. Oktober im Rahmen von "Erlebnis Österreich" die neue Produktion des ORF-Wien "Schikaneder backstage. Die Menschen hinter der großen Show" (16.30 Uhr). Sprachverlust, Sprachvermittlung, politische Sprache u. v.m. - Themenschwerpunkt Ist das "Österreichische" wirklich bedroht? Warum wird die Sprache der Politik immer aggressiver? Und wie vermittelt man Migranten am besten Deutsch? Der Europäische Tag der Sprachen am 26. September ist Anlass für einen Schwerpunkt im "Kulturmontag". Die Sendung spürt u. a. der untrennbaren Verknüpfung von Sprache und Identität nach, befasst sich mit immer häufiger auftretenden Tabubrüchen im politischen Diskurs, ebenso wie mit der Kraft der Sprache in der Werbung. Zu Wort kommen u. a. Sprachwissenschafterin Ruth Wodak, Sprachphilosoph Gerald Posselt und Historiker Oliver Rathkolb. Zu Gast im Studio ist Sprachwissenschafter Rudolf de Cillia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Traxl Gäste: Gäste: Rudolf de Cillia (Sprachwissenschafter) Originaltitel: Kulturmontag