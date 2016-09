Schweiz 1 22:55 bis 23:30 Diskussion Schawinski CH 2016 2016-09-27 08:20 Stereo HDTV Merken In der Nacht vom 26. auf den 27. September kommt es zum ersten direkten Aufeinandertreffen von Donald Trump und Hillary Clinton: Beim ersten TV-Duell, an der Hofstra University auf Long Island, werden die beiden Anwärter für das US-Präsidentschaftsamt ihre politischen Klingen wetzen. Wer wird besser argumentieren, schneller agieren? Und: Lässt sich die Bevölkerung überhaupt noch mit guten Argumenten überzeugen? Der diesjährige Wahlkampf wird zunehmend auf persönlicher und emotionaler statt auf sachlicher Ebene durchgeführt. Clintons Gesundheit spielt plötzlich ebenso eine Rolle wie ihre Geschäftsbeziehungen. Und obwohl Trumps Lügen öffentlich entlarvt werden, steigen seine Umfragewerte. Markus Somm, Chefredaktor und Mitinhaber der "Basler Zeitung", will Hillary Clinton dennoch nicht als Präsidentin sehen und debattiert mit Trump-Gegner Roger Schawinski über (un)realistische Wahlversprechen, Islamfeindlichkeit und politische Verhältnisse in der Schweiz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Roger Schawinski Gäste: Gäste: Markus Somm (Journalist) Originaltitel: Schawinski