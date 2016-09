Servus TV 00:10 bis 01:20 Talkshow Sport und Talk aus dem Hangar-7 A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Zeitenwende in der Formel 1? Es kommt Bewegung in die Königsklasse. Nachdem sich Alt-Eigner CVC jahrelang mit dem Abschöpfen von Gewinnen begnügte, wollen die neuen Besitzer um Chase Carey eine deutlich aktivere Rolle spielen. Außerdem lassen wir mit Gerhard Berger die Anfänge seiner Formel-1 Karriere aufleben und blicken mit ihm und Formel 4-Fahrer Thomas Preining in eine mögliche rot-weiss-rote Formel 1 Zukunft. Gäste: Gerhard Berger (10 Formel 1-GP Siege) Thomas Preining (zwei Saisonsiege in der Formel 4) Talk: Sport getrieben - wenn Athleten die Grenzen ignorieren Als "positiv Verrückte" werden Leistungssportler gerne bezeichnet, das Wort "Getriebene" hört man eher selten. Doch der permanente Versuch, die eigenen Grenzen auszuloten hat seinen Preis. Wie gehen Spitzenathleten damit um, welche Opfer bringen sie für ihre Passion? Gäste: Herbert Nitsch (Apnoe-Taucher, erlitt bei Rekordversuch in 250 Metern Tiefe Schlaganfälle) Christian Schiester (Extrem-Läufer, der sich nun einer neuen Lebenseinstellung und -projekt verschrieben hat) Andrea Limbacher (Ski-Cross Weltmeisterin, arbeitet nach einer schweren Knieverletzung am Comeback) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Gröbl Gäste: Gäste: Gerhard Berger (10 Formel 1-GP Siege), Thomas Preining (zwei Saisonsiege in der Formel 4), Herbert Nitsch (Apnoe-Taucher, erlitt bei Rekordversuch in 250 Metern Tiefe Schlaganfälle), Christian Schiester (Extrem-Läufer, der sich nun einer neuen Lebenseinst Originaltitel: Sport und Talk aus dem Hangar-7