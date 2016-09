WDR 22:40 bis 00:00 Magazin Westart live Die Lust am Fabulieren: Funny van Dannen / "In My Sixties": Maren Kroymann blickt zurück / Großes Kino mit den Beatles: Rückkehr in die Grugahalle / Pianistin mit Charisma: Younee beim Beethovenfest in Bonn / Trügerische Erinnerung: Julia Shaw über unser Gedächtnis / Filigrane Mobiles: die Künstlerin Christine Reifenberger / Aus dem Ruhrpott in die Welt: Der Starfotograf Peter Lindbergh / Der Scheck ist da! D 2016 2016-10-02 08:45 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Er ist ein Allrounder, schreibt Drehbücher, führt Regie und steht selbst auf der Bühne. Jetzt auch bei Westart live! Ab dem 26. September moderiert Thomas Hermanns im Wechsel mit Matthias Bongard die Show. Wie uns Erinnerungen beflügeln oder betrügen, darum geht es u. a. in seiner ersten Sendung. Zu Gast sind die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Maren Kroymann, der Musiker und Geschichtenerzähler Funny van Dannen, die Künstlerin Christine Reifenberger und die Klaviervirtuosin Younee. Die Lust am Fabulieren: Funny van Dannen: Er ist Musiker, Maler, vor allem aber: ein begnadeter Geschichtenerzähler. "Ich habe eigentlich kein besonderes Thema", sagt Funny van Dannen. "Mein Thema ist das Leben selbst." Seine Texte sind skurril und abgründig, sprühen vor Fantasie und rühren doch auch an die großen Fragen des Lebens. 1958 in Tüddern im deutsch-niederländischen Grenzgebiet geboren, sang Funny van Dannen bereits mit 16 Jahren Lieder zur Gitarre in südholländischem Dialekt. 1978 zog er nach Berlin und spielte bei diversen Punk- und Jazzbands. Seit Mitte der 80er-Jahre tritt er mit eigenen Songs und Lesungen auf. Mittlerweile hat er acht Bücher veröffentlicht, zuletzt "An der Grenze zur Realität". Zurzeit ist er mit dem Album "Come on - Live im Lido" auf Tournee und am 20.10. in Essen, am 21.10. in Köln und am 1.12. in Bochum zu Gast. "In My Sixties": Maren Kroymann blickt zurück: Die 60er-Jahre: Für Maren Kroymann waren sie eine Zeit der Befreiung. Raus aus der bürgerlichen Enge, rein ins wilde Treiben der Swinging Sixties. In ihrem Programm "In My Sixties" erzählt sie, wie die Balladen von Dusty Springfield oder die Rocksongs der Stones den Soundtrack zu einem neuen Lebensgefühl lieferten. Damals entdeckte Maren Kroymann ihre Liebe zur Bühne. Im Fernsehen startete sie mit Gastauftritten bei Dieter Hildebrandt und Bruno Jonas. Als "Nachtschwester Kroymann" erhielt sie ihre eigene Satireshow und wurde mit zahlreichen TV- und Kinorollen zur gefragten Schauspielerin. Bei Westart live lässt sie mit ihrer Band die Sixties noch einmal aufleben. Großes Kino mit den Beatles: Rückkehr in die Grugahalle: Die Grugahalle im Zentrum der Beatlemania: 50 Jahre ist es her, dass die vier Pilzköpfe aus Liverpool auf ihrer Blitz-Tournee auch in Essen Halt machten. Das Ruhrgebiet stand Kopf, als 17.000 Fans die beiden Konzerte stürmten. Die Auftritte am Nachmittag und Abend dauerten jeweils gerade mal 30 Minuten. Doch wer am 25. Juni 1966 dabei war, hat das spektakuläre Ereignis nie vergessen. "Eight Days a Week", acht Tage die Woche, gaben die Beatles damals weltweit Konzerte. So heißt auch der neue Dokumentarfilm, mit dem Hollywood-Regisseur Ron Howard an die Tourneejahre von 1962 bis 1966 erinnert. Am 27. September ist der Film in der Grugahalle zu sehen. Originalatmosphäre am Originalschauplatz garantiert! Pianistin mit Charisma: Younee beim Beethovenfest in Bonn: Sie lieben Bach, Beethoven, Schubert? So haben Sie die Meister noch nie gehört! Younee stellt die klassische Musik auf den Kopf und spielt sie so, wie es ihr gefällt: als Mix aus Klassik, Jazz und Blues. Die Südkoreanerin studierte klassisches Klavier an der Universität von Seoul, experimentierte aber schon früh mit verschiedenen Genres. Neben den großen Konzertsälen tritt sie auf Rock- und Popbühnen auf, schreibt Songs für andere Künstler und sucht ständig nach neuen Herausforderungen. "Melodien sind meine Muttersprache" sagt die Musikerin, die mittlerweile in Deutschland lebt. Bei Westart live stellt sie ihre neue CD "My Piano" mit eigenen Kompositionen vor. Am 4. Oktober spielt sie beim Beethovenfest in Bonn. Trügerische Erinnerung: Julia Shaw über unser Gedächtnis: Dass unser Gedächtnis keine Festplatte ist, merken wir, wenn uns wieder mal partout nicht der Titel des kürzlich gelesenen Buches oder der Name des hippen Sängers einfällt. Doch wie sehr uns unser Gedächtnis trügt, ist den meisten nicht bewusst. Die Kriminalpsychologin Julia Shaw forscht über falsche Erinnerungen un In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Hermanns Gäste: Gäste: Maren Kroymann (Schauspielerin und Kabarettistin), Funny van Dannen (Schriftsteller), Christine Reifenberger (Künstlerin), Younee (Klaviervirtuosin), Denis Scheck (Literaturkritiker) Originaltitel: Westart live