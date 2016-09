BR Fernsehen 00:15 bis 02:00 Musik BR-KLASSIK: Jamie Cullum 45. Internationale Jazzwoche Burghausen 2014 D 2014 Dolby 16:9 Live TV Merken Jamie Cullum (p, key, voc), Rory Simmons (g, tp, voc), Graeme Blevins(Key, s. voc) VPS:23:55:00 Konzert Produziert: 2014 Bildformat 16:9 Kontakt: Eva Maria Steimle 2014 war u.a. der englische Sänger, Songwriter und Pianist Jamie Cullum zu Gast bei der Jazzwoche Burghausen. Künstler wie er eröffnen dem Jazz neue und junge Publikumsschichten. Auch 2014 lockte das Jazzfestival Burghausen mit einem fulminanten Programm, das Jazzpilger von nah und fern anlockte. Große Stars wie Jamie Cullum, Patti Austin und Joe Lovano standen in Burghausen auf der Bühne und sorgten dafür, dass sich die Stadt für eine Woche in das Mekka des Jazz verwandelte. Die Jazzwoche Burghausen ist nach wie vor ein Treffpunkt von Big Names der weit gefassten Jazzszene, die - wie in Montreux - die Übergänge zum Popbusiness nicht scheut. In diesen musikalischen Crossover-Raum fällt auch der englische Sänger, Songwriter und Pianist Jamie Cullum. Künstler wie er eröffnen dem Jazz und dem populären angrenzenden Gebiet neue und junge Publikumsschichten. Solisten: Jamie Cullum (p, key, voc), Rory Simmons (g, tp, voc), Graeme Blevins (key, s. voc), Laurence Garratt (b, voc), Bradley Webb (dr, voc) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Jamie Cullum (p, key, voc), Rory Simmons (g, tp, voc), Graeme Blevins (key, s. voc) Originaltitel: alpha-Jazz