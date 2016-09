ONE 01:15 bis 02:00 Diskussion Die Geschichte eines Abends D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Wie reagiert Roberto Blanco, wenn er in der Kneipe plötzlich von einer Fremden auf seine andauernden Familienstreitigkeiten angesprochen wird? Weshalb haben Comedian Carolin Kebekus und "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis ein handfestes Problem mit Heidi Klum? Und warum, verdammt noch mal, schwört Schauspieler Ralf Richter auf Honig-Salz-Aufgüsse in der Sauna? Gastgeber Dirk Stermann wird all das erfahren, denn er hat diese vier Gäste an einen Tisch gebeten, um mit ihnen zu sprechen: über das Leben, ihre Ängste, ihre Träume. Doch es wird nicht bei einem Abendessen mit Fremden bleiben. Aus Fremden werden Vertraute, es gibt Streit und Versöhnung, Allianzen werden geschmiedet. Der Abend schreitet voran, die Gruppe zieht weiter, die Kamera begleitet die Gäste an die Hotelbar, auf eine Karaoke-Bühne, bis an die Badewanne. 2015 für den Grimme-Preis nominiert, geht das anarchische Talkformat "Die Geschichte eines Abends" in die zweite Runde. Eine radikale Seelenschau in opulenten Bildern und auch dieses Mal wieder mit unerwartetem Ausgang. Moderiert von Dirk Stermann, als Moderator im österreichischen Fernsehen einer der populärsten Deutschen in der Alpenrepublik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dirk Stermann Gäste: Gäste: Roberto Blanco (Sänger), Carolin Kebekus (Comedian), Linda Zervakis ("Tagesschau"-Sprecherin), Ralf Richter (Schauspieler) Originaltitel: Die Geschichte eines Abends Regie: Christian von Brockhausen/Florian Müller