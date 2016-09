RTL II 00:15 bis 01:50 Dokusoap Zugriff - Jede Sekunde zählt D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nachdem der Zivilbeamte von den Bankräubern in einer Frankfurter Bankfiliale angeschossen wurde, kommt sofort das SEK zum Einsatz. Einsatzleiter Klaus Behrendt und sein Stellvertreter Frank Pollner haben inzwischen Großeinsatz ausgelöst und weitere SEK-Teams sowie Präzisionsschützen angefordert. Vor Ort versucht der Einsatzleiter, sich ein Bild von der Lage zu machen. Das SEK-Team bringt unauffällig Kameras an und analysiert die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras der Bank. Der Anführer der Bankräuber stellt seine Forderungen: Die Täter wollen mehr Geld als sie in der Bank vorgefunden haben - zwei Millionen Euro. Außerdem fordern sie ein gepanzertes Fluchtauto. Behrendt lässt alle Teams rund um die Bank Stellung beziehen. Als die Geldübergabe stattgefunden hat, fährt wie von den Bankräubern gefordert das Fluchtauto vor. Plötzlich gibt es eine laute Explosion im Inneren der Bank. Einsatzleiter Behrendt befiehlt allen Bodenteams den sofortigen Zugriff! Die Teams können die Geiseln jetzt aus der Bank holen, nur von den Bankräubern fehlt jede Spur! Sofort wird eine Großfahndung eingeleitet - die Jagd nach den Bankräubern beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zugriff - Jede Sekunde zählt